Москва, 12 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Москве пройдет два фестиваля, посвященных российской рыбе. Первый из них, «Рыбная неделя», стартует 13 мая и продлится до 22 мая. Второй — запланирован на сентябрь. На фестивалях продемонстрируют десятки видов российской рыбы, как хорошо известные, так и редкие для московских магазинов, сообщали в Росрыболовстве.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк, Рыбацкие лодки и Рыбаки 1873

По словам руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в столице реализуется более 260 тыс. тонн рыбной продукции в год, 70% из этого количества — рыба и морепродукты отечественного производства. За 2015 год объем импортной рыбы сократился на 40%, чему немало способствовали мероприятия, направленные на продвижение отечественной рыбной продукции.

Значимость рыбных фестивалей для популяризации российской рыбной продукции и решения задач импортозамещения отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его мнению, итоги прошлогодней «Рыбной недели» продемонстрировали возможности отечественных производителей и подтвердили интерес потребителей к российской рыбе.

«Думаю, что нынешний фестиваль в очередной раз покажет всю полноту и весь ассортимент рыбной продукции, которую мы производим», — сказал Шестаков.

Напомним, пилотный фестиваль «Рыбная неделя» прошел в апреле 2015 года и стал знаковым событием не только для Москвы, но и для страны в целом. Тогда в ходе мероприятия было реализовано свыше 300 тонн отечественной рыбной продукции.