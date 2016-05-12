Москва, 12 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. На пленарном заседании 13 мая Госдума рассмотрит в первом чтении так называемый «антитеррористический пакет» законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Пакет законопроектов «направлен на создание дополнительных механизмов противодействия террористическим угрозам», отметил он. «Поправки вносятся в УК, в УПК, а также в 10 действующих законов, в том числе в закон о гражданстве, о связи, о порядке въезда и выезда из РФ и ряд других законов», — рассказал депутат.

«Уголовный кодекс при этом дополняется новыми составами, а именно — несообщение о преступлении, содействие экстремистской деятельности, и третий состав — акт международного терроризма. Предлагается законопроектом понизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за совершение ряда преступлений террористической направленности, усилить ответственность путем повышения нижнего предела наказания и ряд других мер», — напомнил председатель Госдумы.