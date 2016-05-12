Москва, 12 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Перовском парке Москвы стартует акция «Дача в большом городе». Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка, посетители смогут посадить и вырастить овощи.

Петрушка

«Акция стартует только в одном парке в качестве эксперимента. Точных дат пока нет. Это будет конец мая или начало июня. Зависит от погоды», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что всем желающим выдадут весь необходимый инвентарь для посадки, также в парке будут работать кураторы.

Напомним, власти столицы ведут работу по озеленению города. Так, в 2016 году планируется высадить новые деревья и кустарники. Как заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, появятся более 2,2 тыс. деревьев и 200 тыс. кустарников

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