Рубль растет к доллару и евро на торгах 12 мая
Москва, 12 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже российский рубль растет к доллару США и евро, торги открылись ростом российской национальной валюты.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Курс валют
По состоянию на 10:37 мск доллар США потерял 4,10 копейки и опустился до 65,0190 рубля. По отношению к официальному курсу ЦБ РФ доллар США потерял 1,28 рубля.
Евро к этому времени подешевел на 12 копеек до 74,17 рубля. Средневзвешенный курс европейкой валюты к рублю потерял к официальному курсу 1,34 рубля.