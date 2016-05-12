Москва, 12 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже российский рубль растет к доллару США и евро, торги открылись ростом российской национальной валюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:37 мск доллар США потерял 4,10 копейки и опустился до 65,0190 рубля. По отношению к официальному курсу ЦБ РФ доллар США потерял 1,28 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 12 копеек до 74,17 рубля. Средневзвешенный курс европейкой валюты к рублю потерял к официальному курсу 1,34 рубля.