Ярославль, 12 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Ярославль проводил труппу Волковского театра в гастрольный тур. География гастролей в этом году необычайно широка — от Балкан до Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

фото театра им. Ф. Волкова

Весну театр начал с поездок в Рыбинск и Череповец, продолжил показами в рамках фестиваля «Золотая Маска» в Москве. 12 мая «волковцы» представят спектакль «Месяц в деревне» на Рыбаковском фестивале в Тамбове, который уже второй год подряд становится отправной точкой длительного гастрольного весенне-летнего тура. Ведущая актриса театра и исполнительница роли Натальи Петровны Анастасия Светлова претендует на главную премию фестиваля в номинации «Актриса России». Премию присуждает жюри во главе с актрисой МХТ им. Чехова Ольгой Яковлевой, которая также когда-то блистала в роли Натальи Петровны в спектакле Анатолия Эфроса.

В прошлом году награду «Актер России» увез в Ярославль Валерий Кириллов.

Затем труппа ярославского театра отправится в Белград, а потом — впервые в истории Первого русского театра — «волковцы» покажут свое мастерство на сценах Северного Кавказа — Владикавказ, Махачкала, Черкесск. Тур пройдет в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. В июне театр ждет Крым, в июле — Латвия. Начало нового, 267-го сезона, театр встретит на гастролях в Магадане.