Малоярославец, Калужская область, 12 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Малоярославце Калужской области на доме, где проживала семья православного священника Михаила Шика, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне, торжественно установили памятную доску, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

blagovest-info.ru Фото из дела Михаила Шика

Надпись на мемориальной доске гласит о том, что с 1931 по 1942 годы в этом доме по улице Успенская, 38 проживал отец Михаил Шик с женой Натальей Дмитриевной Шаховской-Шик и пятью детьми.

Установка памятной доски на фасаде дома расстрелянного священника — это еще один шаг в создании на калужской земле, в Малоярославце, «Музея 101 километра», посвященного известным в стране семьям, выселенным в советские годы из Москвы, считают организаторы мероприятия.

По словам руководителя малоярославецкого культурно-просветительского центра «Единство» Галины Гришиной, дом Шиков-Шаховских — один из старейших в городе и вот почему «сохранить и восстановить его в исторически достоверном виде важно не только в знак памяти жертв массового террора, но и для патриотического воспитания молодежи. Им, молодым сегодняшним жителям города Малоярославец есть у кого учиться тому, как любить свою Родину и служить ей. Именно этой цели должен послужить музей, которые мы намерены создать в этом доме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представление первого тома книги «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века», посвящённая священнослужителю Михаилу Шику, состоялась 21 ноября 2015 года в Малоярославце Калужской области. По словам внучки священнослужителя Елены Старостенковой-Шик, в книге впервые публикуются личные письма из семейного архива.

Переписка, опубликованная в книге «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века», долгое время хранилась в семейном архиве — как и дневниковые записи, сделанные дьяконом Михаилом во время этапирования в Турткуль, куда он был сослан по обвинению в участии в деле митрополита Петра (Полянского). Письма отражают личные переживания авторов, их непросто складывавшиеся отношения, обретение смысла семейной жизни, неотделимой от жизни страны и церкви.

Авторы писем представляют собой известные семьи: род Рюриковичей со стороны Наталии Дмитриевны и успешное еврейское купечество со стороны отца Михаила. В переписке открывается духовный подвиг отца Михаила, добровольно и осознанно разделившего судьбу потомственных священников, подвергавшихся в годы репрессий жестоким преследованиям за сам факт принадлежности к духовному сословию.

В рамках мероприятия организаторы объявили о создании благотворительного фонда, целью которого является создание культурно-просветительского центра на основе дома Михаила Шик и Наталии Шаховской-Шик в Малоярославце.

Напомним, Михаил Владимирович Шик родился в 1887 году. Окончил Московский университет по двум специальностям — истории и философии, также прошёл курс философии во Фрайбургском университете в Германии. Работал в журнале «Колос» (издание просветительского направления), после начала Первой мировой войны — в армии.

В 1918 году Михаил Шик принял православие, женился на княжне Наталии Шаховской — известной писательнице. Молодая семья поселилась в Сергиевом Посаде, супруги активно участвовали в работе «Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры», учрежденной для сохранения от уничтожения святынь Лавры. Ученым секретарем этой комиссии был отец Павел Флоренский.

В 1925 году Шик рукоположен в дьяконы, через несколько месяцев был арестован и после длительного тюремного заключения сослан в Турткуль Каракалпакского автономного округа. В ссылке, в 1927 году, Михаил Шик был рукоположен в иерея преосвященным Никодимом (впоследствии архиепископ Костромской), также находившимся среднеазиатской ссылке.

По возвращении из ссылки отец Михаил служил в храмах Святого Николая в Кленниках и Соломенной Сторожке. Затем был вынужден покинуть Москву и часто менять места жительства. С 1931 года — в Малоярославце. Построил потаенную церковь в пристройке к дому, где служил тайно. Почти десять лет семья Шиков-Шаховских прожила в Малоярославце. Здесь, в доме на улице Успенской, росли и учились пятеро детей отца Михаила, здесь он совершал своё тайное служение. Отец Михаил был арестован в феврале 1937 года по «делу епископа Арсения Жадановского». 27 сентября 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне вместе с десятками других священнослужителей.