Бишкек, 12 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Киргизии безразлично относится к проблемам населения, что привело к банкротству фермеров, выращивавших фасоль. Об этом, по данным «Вечернего Бишкека» заявил депутат Дастанбек Джумабеков сегодня, 12 мая, выступая на заседании парламента.

dispatch.com Банкротство фермеров

По словам народного избранника, осенью 2015 года перекупщики, пользуясь тем, что внешние рынки сбыта были закрыты, покупали у сельхозпроизводителей фасоль по цене не более 25 сомов (24,1 рубля по текущему курсу) за килограмм, из-за чего жители Таласской области были вынуждены обратиться к властям с просьбой выкупить урожай фасоли по 40 сомов (38,6 рубля).

«Но члены правительства наотрез отказались помочь, ссылаясь на невыгодность сделки. Таким образом, члены Кабинета министров оставили людей одних в трудное время. Чтобы выплатить кредиты и оплатить учебу своих детей, они вынуждены были продать свой урожай по мизерным ценам. В результате почти каждый фермер обанкротился», — добавил он.

Дастанбек Джумабеков отметил, что если бы государство оказало отечественным сельхозпроизводителям помощь и выкупило урожай, то могло бы сейчас продавать фасоль уже по цене в 50 сомов (48,2 рубля) за килограмм, и получило бы вполне неплохую выгоду.

Где именно государство должно было хранить выкупленный объем фасоли, сколько средств должно было потратить на его выкуп, доставку и хранение и сколько урожая уцелело бы к весне этого года депутат не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2015 года жители Таласской области Киргизии устроили несколько митингов, потребовав от властей разобраться с недобросовестными перекупщиками и установить реальные закупочные цены на выращиваемую ими фасоль. В свою очередь правительство пообещало оказать фермерам помощь, но только в том случае, если будет создана Ассоциация по реализации фасоли.

Киргизские чиновники регулярно заявляют о высоком потенциале выращивания фасоли и отправки ее на экспорт в Турцию и страны Европы, однако пока что объемы экспорта остаются незначительными, а качество выращиваемой в стране фасоли — нестабильным.