Токио, 12 мая, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Совет директоров японской компании Mitsubishi Motors принял решение продать 34% своих акций за 200 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу) корпорации Nissan Motor, сообщает телеканал NHK.

Nissan

Сейчас ожидается утверждение соответствующего решения советом директоров Nissan Motor.

Данная сделка означает фактический переход Mitsubishi Motors под контроль Nissan Motor, так как в итоге Nissan станет главным акционером Mitsubishi Motors. Вероятно, после такого шага компании резко усилят сотрудничество, ограничивавшееся до сих пор работой в сфере малолитражных автомобилей.

Напомним, в данный момент Nissan Motor состоит в альянсе с французской компанией Renault. Вкупе с Mitsubishi Motors, производственные мощности альянса вырастут и приблизятся к масштабам лидера мирового автомобилестроения Toyota Motor.

Поглощение Mitsubishi Motors происходит на фоне того, что компания нарушала правила испытаний своих машин, чтобы указывать в документах более низкий расход топлива. СМИ сообщали, что этот показатель был занижен на 5−10%, а условия испытаний автомобилей нарушались на протяжении 25 лет.