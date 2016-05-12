Москва, 12 мая, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Вера жителей России в возможность мирного урегулирования конфликта сегодня заметно крепче, чем два года назад (71% против 57%, соответственно). Негативный прогноз дают 15% опрошенных (среди москвичей и петербуржцев — 20%, среди сторонников непарламентских партий — 21%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самый древний Мравский хребет в Нагорном Карабахе

Сегодня граждане выступают за более активное участие России в разрешении спора, чем ранее: доля тех, кто считает, что России не следует вмешиваться в карабахский конфликт, за два года резко снизилась (с 60 до 36%). Вместе с тем уже 44% опрошенных (с 25% в 2014 г.) выступают за посредничество между противоборствующими сторонами ради прекращения кровопролития.

Относительно вопроса территориальной принадлежности данной территории, мнения жителей России разделись, многие затрудняются с ответом (47%). Однако чаще всего респонденты все же называют Нагорный Карабах независимым государством (26%).

Признание его государственного суверенитета считается лучшим вариантом разрешения конфликта, с точки зрения интересов России (35%). С другой стороны, 18% считают, что судьба Нагорного Карабаха не играет существенной роли.

Опрос проведен 30 апреля — 1 мая 2016 года в в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.