Казань, 12 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Шесть членов преступной группы признаны виновными в совершении телефонного мошенничества, жертвами которого стали 34 человека, сообщает прокуратура Татарии.

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Фигурантами уголовного дела, рассмотренного в Советском районном суде города Казани, стали 29-летний Денис Устинов, 26-летний Максим Гапоненков, 21-летняя Александра Газизова, 52-летняя Наталья Соловьева, 26-летняя Юлия Соловьева и 26-летний Руслан Чернов.

Как было установлено судом, главой преступной группы являлся Устинов. Отбывая наказание в одной из исправительных колоний республики, в период с августа 2014 года по май 2015 года он звонил по телефону пожилым людям, выдавал себя за их родственника и сообщал, что стал участником ДТП. Затем Устинов выманивал у граждан деньги, объясняя, что якобы должен передать их пострадавшему.

Остальные члены группы помогали Устинову осуществлять мошеннические действия.

«При этом соучастники пользовались сим-картами, оформленными на подставных лиц. Жертв обмана выбирали случайно, но как правило ими становились пенсионеры», — говорится в сообщении.

Деньги, обманом полученные от граждан, перечислялись либо передавались соучастникам мошенничества. Всего от действий злоумышленников пострадали 34 пожилых человека, общий ущерб составил 1,2 млн рублей. В ходе следствия часть указанной суммы была возмещена.

Указанные лица признаны виновными по чч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Устинову и Гапоненкову предстоит провести 11 лет и 3,5 года в исправительной колонии особого режима соответственно, Газизова и Чернов получили 1,5 и 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Наказание, назначенное в отношении матери и дочери Соловьевых, отменено в соответствии с амнистией.