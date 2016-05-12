Киев, 12 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая должна была рассмотреть предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с последующим обсуждением на уровне министров 20 мая. Соответствующие анонсы были опубликованы в украинских СМИ.

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Однако по факту 11 мая стало ясно, что безвизовый режим для Украины в очередной раз «завис».

Как сообщила «Немецкая волна», законодательную позицию Еврокомиссии в Европарламенте по отмене визового режима вначале будет рассматривать комитет гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.

«Именно наш комитет будет иметь дело с предложением о введении безвизового режима с Украиной, которое прислала Еврокомиссия, однако кто именно будет докладчиком по этому вопросу, еще не определено», — сообщает издание со ссылкой на источник в секретариате комитета. В комитете отметили, что докладчик будет назначен «в ближайшие недели», и отказались точно назвать дату, когда состоится первая дискуссия по украинскому вопросу, объяснив это «большой загруженностью в работе комитета».

По информации радио «Свобода», заседание Совета ЕС по безвизовому режиму для Украины, скорее всего, состоится 30 июня.

Официальных комментариев относительно отмены мероприятия на 11 мая в настоящий момент не последовало.

Напомним, что 20 апреля Европейская комиссия подала в Европарламент и Совет ЕС предложения по либерализации визового режима с Украиной.

«Комиссия обязалась ввести безвизовый режим для путешествий на короткий срок в Европейский союз гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, поскольку все целевые показатели, установленные в плане действий для визовой либерализации, были выполнены украинским правительством», — сказано в документе.

В свою очередь, вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что безвизовый режим с ЕС реально может заработать уже летом. Вместе с тем, по мнению экспертов, если Украине все же будет предоставлен безвизовый режим, воспользоваться им сможет сравнительно небольшое количество жителей страны — из-за финансово-экономической ситуации и существенного падения курса национальной валюты.