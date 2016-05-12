Барнаул, 12 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. «Кто бы ни попросил прокурора Крыма Наталью Поклонскую встать в строй «Бессмертного полка» с иконой Николая II, нести на акции нужно было портреты своих, воевавших в Великой Отечественной войне, родственников. А не участников Гражданской войны или «афганцев», «чеченцев» и «новороссов». Для памяти других солдат других войн и их почитающих есть другие дни — кроме 9 мая», — так считает алтайский краевед, исследователь военной истории Евгений Платунов.

Владимир Осипов Прокурор Крыма прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II

Он отметил, что ИА REGNUM уже сказало все, что можно сказать по этому поводу, в статье «Бессмертный полк» и пошлость бюрократического монархизма».

«Единственно, могу напомнить, как возмущен был организатор «Бессмертного полка» в Томске Сергей Лапенков тем обстоятельством, что коммунисты хотели нести портрет Сталина в рядах «Бессмертного полка». Это право он оставил только родственникам. А прокурор, видимо, нашла родственные связи с династией Романовых? Раз ей никто из «модераторов» от «Бессмертного полка» не делал замечаний по поводу изображений в руках в колоннах полка. Такое понимание права и правоты от прокурора, тем более шедшей на акции в служебной форме, — вопиющее пренебрежение Уставом «Бессмертного полка», — считает Евгений Платунов.

Напомним, прокурор Крыма Наталья Поклонская 9 мая в Симферополе прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II.

«Этот жест, как и всё эпатажное в наши дни, привлёк к себе повышенное внимание, и поскольку касается он особенно дорогой для нас исторической памяти, в нём важно детально разобраться. Более того, занять в его отношении недвусмысленную позицию», — считает политический аналитик и публицист Михаил Демурин.