Москва, 12 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 12 мая резко похолодает, пройдут дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр.

Константин Маковский. Перед грозой

Днем в Москве столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов тепла, в Московской области температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Воздух будет дуть северный со скоростью 5−10 м/с, местами возможны порывы 12−17 м/с.

Такая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, в Московской области возможны ночные заморозки до — 3 градусов.