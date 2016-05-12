Вашингтон, 12 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. США введут в эксплуатацию 12 мая противоракетный щит в Румынии, который является частью системы ПРО, развернувшейся от Гренландии до Азорских островов, сообщает Reuters.

UpstateNYer Вашингтон. Здание Конгресса

Высокопоставленные чиновники США и НАТО объявят о том, что расположенная на военно-воздушной базе в Девеселу система ПРО готова к перехвату ракет Ирана, оружие которого может, по словам Вашингтона, достигнуть крупных городов в ЕС.

«Иран по-прежнему разрабатывает, испытывает и размещает полный спектр баллистических ракет, а радиус их действия и точность продолжают расти», — заявил заместить помощника государственного секретаря по контролю за оружием Фрэнк Роуз. «Системы Ирана могут достигнуть частей ЕС, в том числе Румынии», — отметил Роуз, перед тем как отправиться на базу, где пройдет церемония открытия.

13 мая США начнут работы на последнем объекте, расположенном на севере Польши, который будет готов к концу 2018 года. С его постройкой щит, создание которого было предложено почти десятилетие назад, будет полностью завершен.

Напомним, в 2002 году Вашингтон вышел из подписанного с Москвой Договора по противоракетной обороне и заявил о размещении своей системы ПРО в ЕС. Согласно планам Пентагона, в Польше должны были быть установлены ракеты-перехватчики, а в Чехии создавались радиолокационные станции.