Баку, 12 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. За истёкшие сутки военнослужащие Армении на линии соприкосновения огня нарушили режим прекращения огня 130 раз. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и со стороны Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

mil.am Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе

Отмечается, что азербайджанцы отреагировали ответным огнём. «С учетом оперативной обстановки ВС Азербайджана нанесли по вражеским позициям 136 огневых ударов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, Баку обвинил вооружённые силы Армении в использовании белого фосфора в ходе боестолкновений на линии соприкосновения огня 2 апреля. Ереван опроверг информацию об использовании фосфорного оружия.

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Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 2 апреля 2016 года. вооружённые силы Азербайджана атаковали территорию Нагорного Карабаха, применив артиллерию, а затем авиаудары.

5 апреля было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня между Баку и Степанакертом. Режим перемирия периодически нарушается, о чём свидетельствуют сообщения со стороны Баку, Еревана и Степанакерта.