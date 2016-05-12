Москва, 12 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Нефти в мире осталось мало, и, вероятно, человечество уже через 15−20 лет столкнется с перебоями в поставках черного золота. К таким выводам пришли эксперты аналитических агентств Wood Mackenzie и IHS, анализируя данные геологоразведки. По этим данным в 2015 году геологи во всем мире открыли нефтегазовых месторождений с совокупными запасами в размере всего 2,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с запасами нефти в мире.

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«Для сравнения: в США ежегодно добывается нефти более 3 млрд баррелей, а Россия и Саудовская Аравия в год добывают более 3,5 млрд баррелей нефти каждая. Такой низкий объем запасов вновь открытых месторождений (2,8 млрд баррелей) соответствует уровню 1954 года, то есть минимуму за последние 60 лет. При этом значительная часть таких открытий была сделана на глубоководном морском шельфе, где к тому же наблюдается преобладание запасов газового конденсата и природного газа над запасами нефти.

С одной стороны, неудивительно, что в условиях кризиса нефтяные компании сокращают инвестиции в геологоразведку и стараются экономить на новых открытиях. С другой стороны, вызывает тревогу тот факт, что сделанные в 2015 году открытия оказались самыми низкими за 60-летний период. Не исключено, что речь идет, действительно, об опасной тенденции к сокращению запасов нефти в мире, вплоть до того, что нефть в мире скоро закончится.

Международные аналитические агентства успокаивают: сегодня о таком драматическом развитии событий речи не идет. Так, в Wood Mackenzie подсчитали, что в 2015 году в мире наибольшая часть добытой нефти была извлечена из давно открытых, а также давно разрабатываемых месторождений. Но, тем не менее, радоваться рано.

Эксперты Wood Mackenzie видят будущие риски, заключенные в перебоях с поставками нефти к 2035 году. Это произойдет, если темпы открытия новых крупных месторождений в ближайшие несколько лет не вырастут. Если новые месторождения будут открываться медленно, то из этого следует, что мир будет зависеть от добычи нефти в нескольких крупнейших странах-производителях, способных извлекать большие объемы нефти из существующих месторождений.

Здесь в первую очередь речь идет таких производителях нефти, как Россия, Саудовская Аравия и Ирак. В России таким ярким примером является «Татнефть», которая добывает нефть на одном из крупнейших в России «Ромашкинском» месторождении еще с конца 40-х годов прошлого века. С тех пор прошло много лет, но месторождение до сих пор не выработано, что вызывает немало дискуссий среди ученых, геологов и нефтяников.

Кроме того, тот факт, что новые небольшие месторождения открываются преимущественно на глубоководном шельфе, говорит о том, что в перспективе себестоимость извлечения нефти (lifting costs) у производителей нефти будет расти, соответственно, это будет подталкивать вверх цену на нефть. Важен также и тот факт, что от начала разработки глубоководного месторождения до начала промышленной добычи может пройти 5−7 лет, и если в обозримом будущем технологии добычи нефти на шельфе не усовершенствуются, то дефицит нефти как минимум краткосрочный может стать вполне реальным сценарием для нефтяного рынка», — высказала Наталья Мильчакова свое мнение.

Кроме того, по ее мнению, «преобладание газа во вновь открытых шельфовых месторождениях говорит о том, что, если такая тенденция будет продолжаться, то у «Газпрома» (возможно, и у других российских производителей газа) будет огромный шанс для диверсификации поставок, так как Россия пока остается единственной страной в мире, обладающей запасами легко извлекаемого природного газа. При низкой себестоимости добычи газа, «Газпром» легко может повысить свою конкурентоспособность, даже если при высоких ценах на углеводороды в США и других странах вновь начнется сланцевый бум. Хотя месторождения сланцевого газа и сланцевой нефти имеют свойство намного быстрее исчерпываться, чем месторождения традиционных углеводородов».

«Таким образом, возвращение цены нефти как минимум до $100 за баррель и превышение этого уровня в ближайшие несколько лет очень реально, причем без всяких политических потрясений и военных премий», — резюмировала эксперт.