Севастополь, 12 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Социологический опрос, проведенный в апреле в Севастополе, показал, что помимо ожиданий консолидации конфликтующих между собой двух ветвей власти, жителей города остро волнуют рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере и состояние автодорог. Именно эти вопросы горожане поставили на первое место среди самых актуальных проблем. Об этом на пресс-конференции 11 мая заявил один из организаторов социологического опроса населения города Евгений Копатько, передает корреспондент ИА REGNUM. Опрос был проведен в рамках проекта «Крымский монитор» в период с 21 по 30 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Низкое качество услуг, высокие тарифы ЖКХ отметили 61% опрошенных; состояние дорог — 55%; низкие зарплаты, пенсии — 44%; рост цен, инфляцию — 43%, — озвучил цифры эксперт. — Дальше следует дороговизна жилья (38%) и безработица (31% респондентов)».

При этом отмечено, что в целом эти процессы происходят на фоне удовлетворенности жизнью (78,3% респондентов) и уровнем личной безопасности — 90%.

Эти данные мало чем отличаются от результатов опроса, проведенного этой же группой социологов в ноябре 2015 года.

В апреле большинство опрошенных севастопольцев по-прежнему испытывают чувство оптимизма (53% опрошенных), несколько меньше — надежду (41%). Негатив связан с тревогой (6%) и растерянностью (2%).

«Я бы обратил внимание, что это тот ресурс и тот аванс, который предоставили граждане властям и элите города. Уровень критичности имеет тенденцию к росту», — оценил результаты Копатько.