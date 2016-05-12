Магас, 12 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Летом текущего года в лагерях и санаториях отдохнут 8704 детей и подростков Ингушетии. Для обеспечения летней оздоровительной кампании будет направлен такой же объем бюджетных средств, как и в прошлом году, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе главы региона.

pixabay.com Летний отдых

Вопросы летнего отдыха детей обсудили на совещании у главы республики. Как было отмечено, в первую очередь внимание властей региона при обеспечении путевками будет обращено к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, дети из семей погибших сотрудников МВД по Ингушетии отправятся на отдых на черноморское побережье Республики Абхазия. Вопрос об этом в настоящее время прорабатывается с принимающей стороной.

Кроме того, для подростков, состоящих на профилактическом учете в МВД, будет организован палаточный лагерь военно-патриотического и трудового воспитания на базе одной из погранзастав.

Сама Ингушетия тоже примет детей, нуждающихся в опеке государства. По традиции уже в пятый раз в лагерь «Эрзи» приедут 50 детей и сопровождающих их лиц из школы-интерната города Иваново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда, занятости и социального развития Багауддин Маршани заявлял о том, что в 2016 году численность детей Ингушетии, которым предоставят путевки в летние оздоровительные лагеря, снизится на три тысячи человек по сравнению в прошлым годом. За госсчет смогут отдохнуть около 14 тысяч детей.

Из них в трех стационарных лагерях отдыха с круглосуточным режимом пребывания отдохнут 4526 детей, еще 8726 детей будут отдыхать в пришкольных лагерях с дневной формой пребывания.