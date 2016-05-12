Лондон, 12 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Китайский хохлатый пёс, официально признанный в 2012 году самым «уродливым» в мире, награжден за героизм, сообщает The Washington Post.

sfgate.com Китайский хохлатый пёс по кличке Магли

Заводчик отказался от пса, когда ему было три дня. Щенок, получивший кличку Магли, вырос таким некрасивым, что получил официальный статус «уродливости».

С такой внешностью Магли долгое время работал собакой-терапевтом, участвовал в различных проектах британской организации Therapy Dogs Nationwide. Когда псу исполнилось 12 лет, он ушел на пенсию.

Теперь Магли награжден премией Heroic Hounds в Лондоне за многочисленные заслуги в работе.