Бразилиа, 12 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссеф в течение нескольких часов готовила речь на тот случай, если Федеральный сенат (верхняя палата национального парламента) проголосует за отстранение ее от должности. Об этом сообщает в четверг, 12 мая, ТАСС.

rfi.fr Бразильцы выступают за импичмент президента страны Дилмы Руссефф

Дилма Руссефф планирует выступить перед сотрудниками СМИ в своей рабочей резиденции примерно в 16:00 мск. Затем видеообращение будет распространено через соцсети.

Отметим, что к этому часу больше половины сенаторов Бразилии уже объявили, что поддержат продолжение процесса импичмента президента страны Дилмы Руссефф.

По закону, импичмент получает одобрение при голосовании за него простого большинства из 81 сенатора, состоящих в Федеральном сенате.

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