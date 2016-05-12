Чебоксары, 12 мая, 2016, 09:42 — ИА Регнум. С 22 мая в Чувашии будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на заседании чувашского правительства 11 мая «в целях стабилизации обстановки с пожарами» и «оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров сообщил, что в летний период «прогнозируется сухая и жаркая погода, что может спровоцировать возникновение природных пожаров». «Эту картину уже практически наблюдаем сегодня. Уже по республике III—IV класс горимости в зависимости от муниципального образования», — сказал руководитель ведомства, отметив, что решение принимается «в целях стабилизации обстановки с пожарами». По его словам, в настоящее время особый противопожарный режим введён на территории 58 регионов страны.

Согласно постановлению чувашского правительства, особый противопожарный режим будет введён в Чувашии с 22 мая и будет действовать «до особого распоряжения о его отмене». Решение принято «в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды».