Вашингтон, 12 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Корпорация Apple снова признана лидером списка самых дорогих торговых марок в мире по версии журнала Forbes.

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Компания заняла первое место в этом списке уже в шестой раз подряд. По оценке Forbes, стоимость бренда Apple превышает $154 млрд. За последний год она выросла на 6%.

Второе место в рейтинге Forbes занимает корпорация Google, стоимость бренда которой равна $82,5 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом году.

Третью строчку занимает компания Microsoft, чья стоимость оценивается в $75,2 млрд. Далее в списке стоят Coca-Cola ($58,5 млрд) и соцсеть Facebook ($52,6 млрд).

Кроме того, в топ-10 также входят автоконцерн Toyota ($42,1 млрд), компания Disney ($39,5 млрд) и McDonald’s ($39 млрд).