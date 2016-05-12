Москва, 12 мая, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на 2016−2020 гг. Планом предусмотрено создание условий для увеличения на рынке доли российских товаров для детей, стимулирование спроса на товары российского производства, меры по созданию инновационного оборудования для сети ресурсных центров дополнительного образования детей, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Детский мир»

Реализация плана позволит обеспечить комплексное развитие индустрии детских товаров, в том числе путём координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики в этой сфере, а также достижение установленных Стратегией целей и показателей развития индустрии детских товаров.

Напомним, стратегия реализуется в три этапа: первый этап — 2013−2015 годы, второй — 2016−2018 годы, третий — 2019−2020 годы.