Экономист: Выход Лондона из ЕС скажется даже на мировой экономике
Вашингтон, 12 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Председатель совета экономических консультантов при президенте США Джейсон Фурман заявил 12 мая в интервью немецким СМИ, что если Великобритания выйдет из состава ЕС, это негативно скажется не только на самом Соединенном Королевстве и Европейском союзе, но и на глобальной экономике, сообщает Reuters.
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Флаги Евросоюза и Великобритании
«Без сомнения, можно спорить относительно того, будет ли урон от Брексита незначительным, средним или критическим, однако он точно окажется негативное влияние, особенно на граждан Великобритании, но и на жителей ЕС, а также на общемировую экономику», — — отметил Фурман в интервью немецкой Handelsblatt.
«Нам не нужно еще больше неопределенности в данный момент», — добавил он.