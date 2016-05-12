Вашингтон, 12 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Председатель совета экономических консультантов при президенте США Джейсон Фурман заявил 12 мая в интервью немецким СМИ, что если Великобритания выйдет из состава ЕС, это негативно скажется не только на самом Соединенном Королевстве и Европейском союзе, но и на глобальной экономике, сообщает Reuters.

klassegegenklasse.org Флаги Евросоюза и Великобритании

«Без сомнения, можно спорить относительно того, будет ли урон от Брексита незначительным, средним или критическим, однако он точно окажется негативное влияние, особенно на граждан Великобритании, но и на жителей ЕС, а также на общемировую экономику», — — отметил Фурман в интервью немецкой Handelsblatt.

«Нам не нужно еще больше неопределенности в данный момент», — добавил он.