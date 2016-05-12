Южно-Сахалинск, 12 мая, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Две плавучие буровые установки успешно прибыли из Китая в порт города Холмска. Платформы, принадлежащие «Газпром флоту», готовятся приступить к бурению скважин на Киринском газоконденсатном месторождении в рамках проекта «Сахалин-3», сообщает пресс-центр компании.

gazprom.ru Буровая установка «Северное сияние»

Караван, состоящий из двух транспортно-буксирных судов «Газпром флота», двух арендованных судов и двух плавучих полупогружных буровых установок (ППБУ) «Полярная звезда» и «Северное сияние» преодолел 1600 миль от китайского порта Яньтай. Перегон проходил в сложных погодных условиях, однако задача по транспортировке ППБУ была выполнена в срок, а экипажи буровых установок и судов действовали, как настоящие профессионалы, отмечают в компании.

Сейчас на платформах готовят оборудование перед началом бурового сезона — обеим установкам предстоит продолжить строительство скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.

«Полярная звезда» и «Северное сияние» разработаны специально для разведочного и эксплуатационного бурения газовых и нефтяных скважин в условиях сурового климата. Глубина скважин может достигать 7500 м, при этом установка способна работать на глубине моря от 70 до 500 м и при температуре наружного воздуха до минус 30 °C. Экипаж установок состоит из граждан России, уточняют в пресс-службе.

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