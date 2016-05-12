Москва, 12 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко выросли в ходе электронных торгов, Brent прибавил 4%, свидетельствуют данные торговых площадок в Лондоне и Нью-Йорке.

straitstimes.com Нефть

По состоянию на 8:57 мск нефть марки Brent выросла на 4,108% до $47,47 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени прибавили 3,166%, достигнув отметки в $46,12 за баррель.

На котировки повлияли данные о коммерческих запасах нефти в США, которые за неделю, завершившуюся 6 мая, сократились на 3,4 млн баррелей — до 540 млн баррелей. Нефтяной рынок ожидал роста запасов. Кроме того, на 23 тыс. баррелей в сутки (0,26%) сократилась добыча нефти в США.