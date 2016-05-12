Москва, 12 мая, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 12 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Динамичные Системы» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ДС-Банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

С начала мая 2016 года банк фактически прекратил свою операционную деятельность. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «ДС-Банк» занимал 531 место в банковской системе Российской Федерации.