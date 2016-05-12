ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Век»
Москва, 12 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Банк России с 12 мая 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Век» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли мер по нормализации ее деятельности.
В банке назначена временная администрация.
Банк «Век» занимал 296-е место в банковской системе РФ.