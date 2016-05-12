Москва, 12 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Банк России с 12 мая 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Век» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли мер по нормализации ее деятельности.

В банке назначена временная администрация.

Банк «Век» занимал 296-е место в банковской системе РФ.