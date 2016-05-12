Москва, 12 мая, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Роспотребнадзор отменяет запрет на ввоз в Россию соли украинского предприятия «Артемсоль» (Донецкая область) с 10 мая. Об этом уже проинформирована Федеральная таможенная служба (ФТС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

hozvo.ru Соль

На российский рынок может ежегодно поставляться 170 тыс. тонн соли. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, принято решение о тестовом ввозе единичных партий продукции «Артемсоли», он осуществляется в режиме «одного окна» — только через один таможенный терминал. Пока ни одного килограмма соли не ввезено, уточнили в ведомстве.

За разрешением на ввоз соли украинское предприятие обратилось в Роспотребнадзор в декабре 2015 года, предоставив необходимые документы, в том числе пробы продукции и сертификаты качества. Официального ответа «Артемсоль» не получала, сообщила глава пресс-службы компании Юлия Еременко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 января 2015 г. Роспотребнадзор приостановил экспорт в Россию пищевой соли, произведенной предприятием «Артемсоль» (Украина), сообщается на сайте ведомства. На границе усилен контроль за указанной продукцией (ее код — ТН ВЭД 2501 00 91).

Напомним, ранее 59% российского рынка соли составляет импортная продукция. Основными импортерами, по данным ассоциации Руспродсоюза за первое полугодие 2014 года, являются Украина («Артемсоль» — 23,9% рынка, «Славянская соль» — 2,3%) и Белоруссия («Мозырьсоль» — 29,1%, «Белкалий» — 0,5%), они занимают всего 56% рынка. Отечественные игроки делят 41% рынка: 33,4% — «Руссоль», 7,6% — «Тыретский солерудник».

В ноябре 2014 года замминистра сельского хозяйства Андрей Волков заявил, что показатели обеспеченности России пищевой солью занижены из-за достаточно большого количества соли с Украины. В тот момент начали наблюдаться сокращения ее поставок.