Москва, 12 мая, 2016, 08:56 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2016 года в России доля продаж легковых машин с автоматической коробкой передач составила 52,7%, сообщает «АВТОСТАТ».

Автоматика

В России впервые реализация автомобилей с автоматической КПП превысила продажи машин с механической трансмиссией. Ранее самый серьезный показатель доли рынка «автоматов» в нашей стране был отмечен в 2014 году, тогда она составила 49,1%. По итогам 2015 года эта доля снизилась до 48,3%.

Эксперты считают, что рост доли машин с автоматической КПП объясняется увеличением доли таких машин в ассортименте лидеров российского рынка легковых автомобилей LADA, KIA и Hyundai.