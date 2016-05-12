Тайбэй, 12 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. 12 мая Национальное сейсмологическое управление КНР зафиксировало подземные толчки на Тайване. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла.

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По данным китайских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море на глубине 15 км и в нескольких км от побережья Тайваня в районе округа Илань, пишет «Синьхуа».

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступила. Угроза цунами отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае руководитель Китайского сейсмологического центра Пань Хуайвэнь сообщил, что в КНР завершены все работы по созданию полностью автоматизированной системы раннего предупреждения землетрясений.