Москва, 12 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Brent все-таки дождалась поддержки, причем со стороны данных Минэнерго, которые показали сокращение объемов на 3,4 млн баррелей вместо ожидаемого прироста на 0,7 млн. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, ожидания подогревал и резкий рост запасов в рамках отчета от Американского института нефти (API), опубликованного во вторник вечером. В итоге, актив смог подойти вплотную к отметке 47,73 долл./барр.

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«Тем временем, история со сменой министров в Саудовской Аравии набирает обороты. Главным исходом провала переговоров в Дохе, а затем и отставки Али аль-Наими стало появление массы вопросов и сомнений по поводу роли ОПЕК на нефтяном рынке. Комментарии главы «Роснефти» на эту тему как нельзя лучше отражают рыночные настроения: «Что касается ОПЕК, то можно сказать, что они перестали существовать как единая организация. Компания «Роснефть» с самого начала переговоров с ОПЕК скептически оценивала возможность достижения какого-либо соглашения в текущих условиях», — пояснила Афанасьева.

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«В подобных условиях вполне вероятно, что даже комментарии по поводу роста объемов добычи будут проигнорированы инвесторами. Однако пока Brent остается спокойной и отказывается реагировать на подобные провокации, а это залог постепенно движения актива вверх под влиянием перебалансировки спроса и предложения», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 12 мая мировые цены на нефть снижаются после значительного роста накануне, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07.34 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 47,47 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,26% — до 46,11 доллара за баррель.