Токио, 12 мая, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отверг 12 мая обвинения страны в том, что Токио заплатил $1,48 млн за право провести летние Игры 2020 года, отметив, что это право досталось Японии честным путем, сообщает Reuters.

japanese.beijingreview.com.cn Оглашение результатов голосования на право проведения Олимпийских игр

Газета The Guardian опубликовала статью 11 мая, согласно которой, команда Токио перевела указанную сумму в один из сингапурских банков, по мнению журналистов, связанный с сыном Ламина Диака, бывшего президента Международной Ассоциации легкоатлетических федераций.

«Я уверен, что наша заявка была подана самым законным способом», — заявил Суга, добавив, что если по данному вопросу с Токио свяжутся власти Франции, Япония готова к сотрудничеству. Франция ведет расследование против Ламина Диака, подозревая его в коррупции.

В свою очередь, официальный представитель оргкомитета токийских игр 2020 года Хикарико Оно отметила, что Япония получила право проведения игр потому, что была представлена лучшая заявка. С ней согласен официальный представитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Накамори.