Москва, 12 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Число позиций на покупку российской валюты избыточно. Данные Чикагской товарной биржи говорят о том, что по состоянию на начало недели фьючерсных позиций на продажу пары USD/RUB было 7945, что является максимальным уровнем с 31 марта 2015 года и указывает на вероятность скорой коррекции, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

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«Любой негативный фактор в виде российской экономической статистики или динамики нефти может вызвать массовый выход спекулянтов из коротких позиций с фиксацией прибыли. В результате пара USD/RUB может так же, как и в мае 2014 года, развернуться в середине месяца и за оставшиеся недели прибавить порядка 15−20%, что может привести пару к отметке 74,00 уже к началу июня», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая рубль торговался разнонаправленно. Биржевой курс российского рубля рос к доллару и снижался к евро. Так, доллар США потерял 6 копеек и опустился до 66,25 рубля. Евро вырос на 12,2 копейки и составил 75,4810 рубля. Баррель нефти марки Brent вырос до $47,53.