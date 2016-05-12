Киев, 12 мая, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Власти Украины несут ответственность за искусственное повышение цен на голубое топливо. Об этом, как передает RT, сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Газ

«Люди потребили 17,2 млрд кубометров газа (в 2015 году), а добыли 19,9 млрд кубометров, — заявила бывший премьер-министр Украины. — Себестоимость голубого топлива — $15,6 за 1 тыс. кубометров».

По словам лидер «Батькивщины», жителям страны хватило бы голубого топлива собственной добычи, но людей просто вводят в заблуждение, когда цену на газ формируют исходя из цены на импортный газ.

При этом Тимошенко также отметила, что компания НАК «Нафтогаз Украины» отмывает финансовые средства, которые получает за согласование контрактов от компаний-поставщиков.

В связи с этим население Украины вынуждено переплачивать, — говорит бывший премьер-министр Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на Украине внутренние цены на газ были подняты до уровня рыночных и стали одинаковыми как для простых граждан, так и для предприятий. В итоге для населения цены на газ выросли почти в два раза.

Также был отменен льготный тариф, действовавший в отопительный сезон. К таким мерам Киев подтолкнул Международный валютный фонд, грозя свернуть программу финансовой помощи.