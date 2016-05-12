Махачкала, 12 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Махачкале открыт мемориальный комплекс памяти Азиза Алиева — председателя Верховного совета Азербайджанской ССР и первого секретаря Дагестанского обкома ВКП в 40-х годах прошлого века, передает 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

mkala.ru Мемориальный комплекс памяти Азиза Алиева в Махачкале

Памятник расположен на улице Алиева, названной в честь политического деятеля. Работы по его возведению финансировались азербайджанской стороной. Скульптором монумента является Омар Эльдаров. Его творение представляет собой памятник высотой более четырех метров на фоне декоративной конструкции. Общий вес монумента достигает семи тонн.

На открытии комплекса присутствовали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов, сын Азиза Алиева — руководитель Азербайджанского национального центра онкологии Джамиль Алиев и другие представители обеих республик.

По словам Абдулатипова, мемориал был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, который является внуком Азиза Алиева. В своем выступлении глава Дагестана отметил, что возведение памятника — это «обращение к великому и талантливому роду Алиевых». Он сказал, что Азиз Алиев «фактически воспитал» двух президентов Азербайджана — Гейдара Алиева и Ильхама Алиева.

Эйюбов в своем выступлении сравнил Дагестан с мостом, который связывает азербайджанский и русские народы.

В ходе мероприятия состоялось награждение гостей из соседнего государства. Так, почетную грамоту Республики Дагестан получил глава Хачмазского района Азербайджана Шамседдин Ханбабаев за развитие отношений между двумя республиками. Сыну Азиза Алиева вручили почетный знак Дагестана «За любовь к родной земле».

Азиз Алиев родился в Азербайджане в 1897 году. Работал ректором Азербайджанского государственного института, а затем Народным комиссаром здравоохранения АССР. В первые годы Великой Отечественной Войны возглавлял Верховный Совет АССР, а затем в течение шести лет Дагестанский обком ВКП. На последнем посту в 1948 году его сменил Абдурахман Даниялов. Азиз Алиев приходится тестем экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и дедом нынешнему главе государства Ильхаму Алиеву.