Барнаул, 12 мая, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Не только лесные пожары и паводок стоят стоят на особом контроле алтайских спасательных служб: немало хлопот доставляют и грибники. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сегодня, 12 мая, обнародовали подробности операции по поиску пожилой жительницы села Шпагино Заринского района. Найти женщину удалось лишь на третьи сутки после ее похода за грибами.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, как искали потерявшуюся в лесу жительницу Зарлинского района

«Утром, 8 мая 2016 года, четыре жителя станции Шпагино Заринского района отправились в лес за грибами. В лесу, увлёкшись поиском грибов, они разошлись в разные стороны и потеряли из виду одного из участников похода — 68-летнюю женщину. В течение пяти часов грибники пытались найти её своими силами, но тщетно. Вечером того же дня, родственники обратились в отдел полиции Заринского района с заявлением о пропаже человека», — отметили спасатели.

На следующий день, 9 мая 2016 года, розыскные мероприятия были продолжены силами полиции и местных жителей. Но вновь безрезультатно.

«К исходу дня от отдела полиции по Заринскому району поступила заявка в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю о привлечении к поисковым работам спасателей и кинологов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова. Немедленно в район поиска были направлены 4 кинологических расчёта и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. К поисковым работам были подключены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Заринска», — поясняют спасатели. Но и в тот день женщину найти не удалось. Ранним утром, 10 мая, поисковые работы были возобновлены.

«Разбившись на несколько групп, спасатели, полицейские и волонтеры, продолжили прочёсывание лесной местности. Для повышения качества поисковых работ и координации передвижения поисковых групп сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю использовали беспилотный летательный аппарат», — информируют в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Женщина нашлась только около 19:00 (местн.) в 12 км юго-восточнее села Верх-Камышенка Заринского района. Забрела она в болотистую местность, обессилела и уже не могла самостоятельно выбраться из леса. Если бы не спасатели, которые доставили пострадавшую в центральную районную больницу для проведения тщательного обследования и получения необходимого лечения, ЧП могло закончится трагедией.

Всего, по оценке ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ходе поисковых работ было обследовано более 10 квадратных километров территории Заринского района. Для проведения поисковых работ от Алтайской территориальной подсистемы РСЧС было привлечено 92 человека, задействовано 20 единиц техники и 5 кинологических расчетов.