Бахчисарай, Крым, 12 мая, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В Бахчисарае задержаны четверо членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», заявила прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бахчисарай

По ее словам, в отношении трех задержанных жителей Бахчисарая возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации, в отношении четвертого задержанного — по статье «Организация террористической деятельности».

Установлено, что руководитель местной ячейки террористической организации вел на территории Бахчисарая скрытую пропагандистскую работу среди населения. Помимо руководства деятельностью организации, он «склонял местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации», организовывал и проводил конспиративные собрания», цитирует Поклонскую ТАСС.

Проводятся обысковые мероприятия.