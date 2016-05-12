Вашингтон, 12 мая, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В пустыне американского штата Невада компанией Hyperloop One успешно проведены испытания технологии транспортировки грузов и перевозки пассажиров в «вакуумной» трубе, сообщает The Wall Street Journal.

jalopnik.com Испытание системы вакуумного поезда компании Hyperloop One

Сообщается, что в ходе первого испытания устройство достигло скорости, равной 160 километрам в час. Разработчики заявляют, что потенциал устройства позволяет превзойти скорость самолета.

Идея такой транспортной системы принадлежит Илону Маску, идеологу и основателю компаний SpaceX и Tesla Motors. Согласно его заявления, из вакуумных труб можно выстроить транспортную ветку от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса за 6 миллиардов долларов, что в десять раз дешевле проекта аналогичной скоростной железной дороги.

В основе проекта Маска лежит принцип работы пневмопочты в зданиях. Капсула с грузом или пассажирами, с большим ускорением выталкивается в трубу. После этого движение продолжается за счет потоков воздуха и направляющих магнитов.