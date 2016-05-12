Улан-Удэ, 12 мая, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки ликвидировали 15 очагов лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га в семи районах республики. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), крупный очаг потушен в Бичурском районе. Четыре возгорания ликвидировали в Прибайкальском районе, два — в Баргузинском районе, три — в Баунтовском.

Лесной пожар

По состоянию на утро 12 мая в Бурятии действует 16 лесных пожаров на общей площади около 22,6 тыс. га. Еще 14 очагов на общей площади около 1,3 тыс. га локализованы. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Пожары зарегистрированы в Еравнинском, Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Прибайкальском, Хоринском, Мухоршибирском, Селенгинском и Кабанском районах.

По данным ведомства, все возгорания возникли из-за неосторожного обращения местного населения с огнем, в том числе из-за перехода огня с земель сельхоназначения. За прошедшие сутки обнаружено пять новых возгораний на общей площади около 66,5 га.

В РАЛХ отметили, что в рано утром 12 мая в Бурятию прибыли дополнительные силы федерального резерва Приволжской и Московской парашютно-десантных групп. Всего лесникам Бурятии помогают 98 человек. Сейчас специалисты отправились в Хоринский, Еравнинский и Прибайкальский районы.

В агентстве напомнили, что ранее в рамках межрегионального маневрирования в Бурятию прибыли 33 сотрудника федерального резерва «Авиалесоохраны» из Иркутской области. Сейчас лесные пожары в республике ликвидируют 1050 человек. Применяется 209 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Ведется патрулирование и переброска сил самолетами АН-2, вертолетами МИ-2 и МИ-8.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 172 очага лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 30,3 тыс. га. Из них непосредственно лесная площадь, пройденная огнем, составляет около 23,6 тыс. га, в том числе 2 175 га пройдено верховыми пожарами. На патрулировании лесов в Бурятии задействована 291 мобильная группа.

За пожароопасный сезон установлено восемь человек, виновных в возникновении семи пожаров на территории лесного фонда.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии утром 11 мая было зарегистрировано 32 действующих возгорания на площади 18,8 тыс. га.