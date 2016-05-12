Вашингтон, 12 мая, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) проявило интерес к информации, которую озвучил бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов о применении допинга несколькими российскими спортсменами, занявшими первые места на Олимпиаде в Сочи. Ведомство намерено провести расследование, передаёт телеканал CBS News.

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«ФБР расследует заявления о российском допинговом скандале», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник РУСАДА и его жена Юлия Степанова участвовали в передаче «Тёмная тайна России», вышедшей 8 мая на американском телеканале CBS. В ходе передачи они заявили о том, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Сочи применяли запрещённые медицинские препараты — стероиды.

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Позже Спепанов заявил, что подумывает о прекращении участия в разоблачениях, потому что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) слишком заторможено реагирует на информацию, которую он предоставляет.