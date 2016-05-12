Казань, 12 мая, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Казани во время одного из судебных заседаний подсудимый едва не покончил с собой, начав лезвием вспарывать себе живот. Мужчине, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетним, успели вовремя оказать медицинскую помощь, сообщает следственное управление СК РФ по Татарии.

Суд

Инцидент произошел утром 11 мая этого года в Авиастроительном районном суде Казани, во время рассмотрения уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«Когда председательствующий удалился в совещательную комнату, подсудимый достал лезвие и нанес себе ранение в живот», — сообщают следователи.

На помощь 52-летнему мужчине подоспели медики. Обвиняемому оказали первую помощь, затем доставили в следственный изолятор. По факту происшествия идет доследственная проверка, уточняют в СК.

Подсудимого зовут Ильяс Альметов, на заседании решался вопрос о продлении ему меры пресечения. Для нанесения себе ранения подсудимый отвернулся таким образом, чтобы его не видели, уточняет «Казанский репортер».

В пресс-службе суда изданию сообщили, что вина за инцидент, скорее всего, лежит на конвоирах. «Видимо, конвоиры плохо исполнили свои обязанности. Не понятно, как у него оказалось это лезвие, но факт налицо», — сообщают в суде.

Первыми неладное заметили приставы, наблюдая за фигурантом через видеокамеру, они поспешили в зал заседаний, к этому моменту из раны подсудимого уже шла кровь.