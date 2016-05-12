Вашингтон, 12 мая, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США и претендент на выдвижение кандидатом на выборы президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала «активно отстаивать» предоставление столице США Вашингтону статуса 51-го штата, сообщает The Washington Informer.

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По ее словам, в федеральном округе Колумбия проживает почти 700 тыс. человек, что больше численности населения некоторых государств. Притом, что жители Вашингтона и округа Колумбия платят налоги, служат в армии также, как и жители штатов, они не могут выдвинуть своего представителя в Конгресс.

«Трудно поверить, но США — это единственная демократическая страна на планете, которая так относится к жителям своей столицы», — пишет Клинтон. По ее мнению, на пути прогресса стоит этот барьер и в борьбе за признание Вашингтона 51-м штатом его можно разрушить.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что федеральный округ Колумбия, в который входит столица США, должен стать 51-м штатом. Это связано, в частности, с тем, что округ полноценно не представлен в Конгрессе — в Палату представителей Конгресса входит только делегат от округа, имеющий право голоса по процедурным вопросам и в комитетах.