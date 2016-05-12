Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум.

Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство дела о банкротстве главной команды Дона. Это связано с тем, что истец — бывший спонсор футбольного клуба «Ростов» компания «Агрофест-Дон» — забрал заявление. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда накануне, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

В марте текущего года было принято заявление о признании желто-синих банкротом в связи с задолженностью в сумме 44 млн рублей, а спустя месяц ООО «Агрофест-Дон» ходатайствует об отказе от иска.

Напомним, что «Агрофест-Дон» уже не в первый раз втягивает «Ростов» в судебные тяжбы. Причиной служили долги команды. Иск об уплате долга подавало даже министерство по физической культуре и спорту региона, но затем отказалось от этой затеи.

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Арбитраж Дона пока не принял иск о банкротстве ФК «Ростов» от экс-спонсора

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее тяжелым выдался у футбольного клуба «Ростов» сезон 2014/15, когда команда рассталась с черногорским тренером Миодрагом Божовичем. Заметный психологический спад в коллективе, непомерные долги перед работниками и игроками могли лишить футбольную команду Дона Премьер-лиги. Но спасти желто-синих удалось. С приходом Курбана Бердыева на пост главного тренера «Ростов» не только остался в РФПЛ, но и в сезоне 2015/16 борется за призовые места чемпионата России.

Подопечные Бердыева занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Сегодня, 12 мая, футболисты на выезде сыграют со столичным «Динамо». Матч состоится на стадионе «Арена-Химки».