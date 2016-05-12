Вашингтон, 12 мая, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле выявили отслаивание земной мантии от слоев земной коры под юго-восточными регионами США, сообщает Live Science.

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Они считают, что данное явление может быть причиной землетрясений в Вашингтоне и других городах восточного побережья. Исследователи заявляют, что обнаруженные процессы протекают медленно и поводов для сильного беспокойства они не видят. Тем не менее, на указанных территориях в последние несколько лет наблюдалось несколько сейсмических толчков, хотя расположение востока Соединенных Штатов на стабильной тектонической платформе должно исключать землетрясения в принципе.

Учёные исследовали недра планеты в этом регионе при помощи радаров и составили трехмерную карту земной коры, мантии и астеносферы, являющейся тонкой полужидкой прослойкой между корой и мантией. Оказалось, что толщина коры под юго-восточными регионами США крайне неравномерна, что является причиной землетрясений.

Исследователи полагают, что подобные неравномерности являются следствием «отслаивания» мантии от земной коры. По их заявлениям, этот процесс начался 65 миллионов лет назад, протекает медленно и угрозы для безопасности жителей Америки не представляет.