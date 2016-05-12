Оренбург, 12 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Оренбургская область станет одним из первых региональных центров исследования эффективности инновационного продукта из собственной жировой ткани пациентов для лечения дегенеративных изменений хряща коленного сустава. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

latercera.com Стволовая клетка человека

Как отметил руководитель проекта — начальник Центра биомедицинских технологий, к.м.н. Илья Еремин, лидером и координатором исследования станет Оренбургская областная станция переливания крови (ООСПК), которая в шестой раз признана одной из лучших станций переливания крови в Российской Федерации.

«Станция по праву гордится самым оснащенным банком стволовых клеток, лабораторией клеточных технологий и высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы в области биомедицинских технологий. Все это позволяет проводить обработку жировой ткани пациентов для получения клеточного продукта», — сказал Илья Еремин.

Главный врач ООСПК, Заслуженный врач России, к.м.н. Ринат Гильмутдинов подчеркнул, что пациенты с остеоартритом пройдут лечение у ведущих специалистов Оренбургской областной клинической больницы №1 и клинической больницы №4 города Оренбурга. Для каждого пациента сотрудниками Оренбургской областной станции переливания крови будет получен и охарактеризован персональный клеточный продукт, а также создан его индивидуальный паспорт с кодом.

Технология лечения является малотравматичной и может быть проведена в дневном стационаре или амбулаторно. Общее время всех манипуляций (от забора биологического материала до введения готового клеточного продукта) составит около 2,5 часов. В этот же день вечером пациент может уйти домой. Реабилитационный период после такого лечения составляет несколько дней, после чего пациенты возвращаются к нормальной двигательной активности. На протяжении полугода каждый пациент будет несколько раз обследован, а врачи-исследователи будут тщательно фиксировать состояние здоровья. По полученным ранее данным, исследователи прогнозируют, что через 6 месяцев ожидается восстановление поврежденных участков суставных поверхностей и возврат пациентов к нормальному уровню физической активности, в том числе занятиям спортом.

В ранее проведенных исследованиях Центром накоплен значительный объем собственных экспериментальных данных, а все технологии прошли стадию доклинических исследований.

Планируется, что лечение в рамках инициированного мультицентрового исследования пройдут не менее 200 пациентов. Специалисты считают, что эти данные позволят оценить возможность переноса клеточных технологий в широкую врачебную практику.