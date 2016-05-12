Лондон, 12 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Футбольный матч 37-го тура чемпионата Англии между лондонским «Челси» и «Ливерпулем» завершился с ничейным счетом 1:1, сообщает «Р-Спорт».

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Матч прошел на стадионе «Энфилд Роуд». «Челси» вышел вперед на 32-й минуте после удара Эдена Азара, отличившегося в четвертый раз за последние четыре игры. «Ливерпуль» спасся от поражения в компенсированное время. На второй добавленной минуте ворота Асмира Беговича взломал Кристиан Бентеке.

«Ливерпуль», имея 59 очков и один тур в запасе, занимает в таблице английской премьер-лиги 8-е место. «Челси» заработал 49 очков и 9-е место в таблице турнира.