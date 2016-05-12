Москва, 12 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Главное следственное управление ГУ МВД России подтвердило возбуждение уголовного дела по факту хищений 25% акций организации, находившейся под контролем медиахолдинга РБК, сообщают «Вести».

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По данным полиции, дело по статье «Мошенничество» было возбуждено 29 апреля. Речь идет об активах стоимостью 1 млн руб. Название юридического лица и в отношении кого ведется расследование — не уточняется.

В заявлении ведомства подчеркивается, что неустановленные лица в августе 2014 года представили для регистрационных действий в одну из межрайонных налоговых инспекций фиктивные документы, на основании которых была похищена часть акций компании.