Якутск, 12 мая, 2016, 06:31 — ИА Регнум. В эти дни в Нью-Йорке проходит 15-я сессия Постоянного форума Организации Объединённых Наций по вопросам коренных народов. На площадках Постоянного форума в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков провел ряд деловых встреч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Ершов Александр Жирков принимает участие в работе форума ООН по вопросам коренных народов

Спикер парламента Якутии встретился с руководителем Секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов госпожой Чандрой Рой Хенриксен по вопросу издания системного каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII — начала XX вв. в музеях мира» под эгидой Постоянного форума ООН. По мнению Александра Жиркова, каталог должен включить подробные сведения об артефактах, фотоиллюстрации рукотворных изделий народов Якутии, находящихся в коллекциях музеев мира: в Британском музее, в Американском музее естественной истории, в Музее археологии и этнологии Пибоди Гарвардского университета в Кембридже, в музеях Смитсоновского университета США, Музее мировых культур во Франкфурте-на-Майне, в музеях Берлина, Штутгарта, Лейпцига, Бремена и других музеях Европы.

Александр Жирков сообщил, что в ноябре 2012 года и в октябре-ноябре 2014 проведены экспедиции в Американском музее естественной истории (АМЕИ). В фондах Музея выявлено 847 якутских экспонатов, 293 — юкагирских и 520 эвенских экспонатов. Кроме того, в Национальном музее естественной истории Смитсоновского университета США обнаружено 44 экспоната. В мае 2014 и в этом году проведена экспедиция в Музее археологии и этнологии Пибоди Гарвардского университета в Кембридже. В фондах музея выявлено 270 якутских экспонатов. В декабре 2012 года и в мае-июне 2014 года проведена работа в восьми крупных музеях Германии, выявлен 1 571 экспонат народов Якутии. В четырёх музеях Великобритании обнаружено 49 экспонатов. «Всего в фондах музеев в США, Германии и Англии обнаружено 3 593 экспонатов народов Якутии», — подчеркнул он. Чандра Рой Хенриксен отметила, что под руководством Александра Жиркова проделана большая работа и выразила готовность написать вступительную статью к системному каталогу.

В ходе встречи с госпожой Чандрой Рой Хенриксен обсуждены основные аспекты проекта по созданию при Секретариате Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов «Глобального Фонда нематериального культурного наследия коренных народов мира» в аудиовизуальной форме. В настоящее время многие коренные народы могут снять документальный фильм о нематериальном культурном наследии своих народов — о традициях, обычаях, национальных праздниках, танцах, устных преданиях и т.д., и передать безвозмездно в Глобальный фонд Постоянного форума ООН для хранения и дальнейшего служебного использования. Постепенно будет создан фонд таких фильмов. В ходе разговора отмечено, что создание глобального виртуального фонда нематериального наследия коренных народов в аудиовизуальной форме станет совместным проектом Постоянного форума ООН по делам коренных народов мира и ЮНЕСКО.

С руководителем Азиатского Фонда Американского музея естественной истории (АМЕИ) Лаурел Кендал Александр Жирков обсудил планы по проведению презентации первой книги каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII — начала XX вв. в музеях мира» в Американском музее естественной истории в мае следующего года. Кроме того, обсуждена возможность участия якутских реставраторов в совместной работе с американскими реставраторами по восстановлению фрагментов берестяной урасы.

В рамках 15-ой сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов состоялась встреча Председателя Ил Тумэна с заместителем Постоянного представителя Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности ООН Евгением Загайновым. В ходе встречи обсуждены проекты, реализуемые республикой по сохранению культурного наследия коренных народов: по сохранению и изучению эпосов, языков и традиций коренных народов. Евгений Загайнов отметил, что Якутия является одним из активных регионов, проводящих системную работу по сохранению культурного наследия коренных народов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов. Он заверил, что Представительством РФ при ООН и далее будет оказываться содействие в продвижении проектов Республики Саха (Якутия).

Кроме того, Александр Жирков встретился с господином Альваро Эстебаном Поп Ак из Гватемалы, который является экспертом Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов от группы государств Латинской Америки. Альваро Эстебан Поп Ак выразил заинтересованность проектами Республики Саха (Якутия) и отметил, что в Российской Федерации накоплен богатый опыт по сохранению языков, культуры и традиций коренных народов.

Работа 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов продолжается. Александр Жирков на нем презентует аудиовизуальный фильм о Якутии «Взгляд изнутри» («Indigenous vision»), направленный на сохранение традиций и обрядов коренных народов мира с использованием аудиовизуальных методов. Эта кинолента станет первым фильмом в Глобальном Фонде нематериального культурного наследия коренных народов мира в аудиовизуальной форме, который будет создан при Секретариате Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов под руководством госпожи Чандры Рой Хенриксен.