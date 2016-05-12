Бразилиа, 12 мая, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Во время обсуждения вопроса об импичменте президенту Бразилии Дилме Руссефф в Федеральном сенате (верхней палате парламента страны) набрано более половины необходимых голосов для временной отставки главы государства, сообщает Folha de Sao Paolo.

ticotimes.net Дилма Руссефф

Как уточняется, за импичмент Дилмы Руссефф высказались 22 из 26 выступивших сенаторов. Всего для временного отстранения президента от должности необходимы голоса 41 парламентария из 81. В таком случае Дилма Роуссефф будет отстранена на 180 дней, её обязанности будет временно исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем вопрос будет вновь рассмотрен сенатом на заседании под председательством главы Верховного суда.

Заседание в бразильском парламенте сопровождается манифестациями сторонников президента Дилмы Руссефф, требующих аннулировать процесс импичмента. Как сообщает издание Globo, акция протеста в столице страны переросла в столкновения с сотрудниками полиции. Для разгона митингующих стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Акции сторонников действующего президента проходят также в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

11 мая Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию главного государственного защитника Жозе Эдуарду Кардозу, который обратился с иском об аннулировании процесса импичмента Дилмы Руссеф.